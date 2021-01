Mattarella: vaccinarsi è un dovere. Dovere? Parola di una lingua morta, parlata solo da residua tribù di sfigati. Dovere per troppi italiani significa cosa da eludere, ignorare, disprezzare. Dovere è mortificazione dell’Io che conosce, rispetta e pretende solo diritti. Dovere parola per il cittadino, cioè per la minoranza di noi.