Migliori? Con meno soldi in tasca e avendo imparato a scansare l’altro? (Nella foto Ansa, il messaggio Andrà tutto bene)

Migliori, usciremo migliori? Migliori con meno soldi in tasca tutti e non pochi senza soldi? Migliori dopo aver appreso come gesto quotidiano lo scansare l’altro? Migliori mentre sarà corsa e lotta alla sopravvivenza economica? Migliorati nella psiche da un paio di mesi di isolamento? E’ la miglior fesseria sentita finora.