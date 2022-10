Pare, proprio sicuro non è, che qualcuno abbia trasformato l’acqua in vino. Se davvero è accaduto una volta tale è stata l’eccezionalità dell’accaduto che l’abbiamo chiamato miracolo e da allora non c’è stata replica. O forse non è mai accaduto davvero e il miracol narrato è solo l’allegoria del potere divino. Insomma il miracolo è per sua natura raro, incerto, insondabile, opinabile, contestabile e collocato in un luogo tra il mito, la liturgia, la narrazione, la fede e la cronaca. Un luogo quasi senza luogo. Invece in un luogo preciso, grande e grosso, si è verificato un miracolo, anzi un miracolone. Miracolone che noi colpevoli e ottusi che a Roma viviamo ciechi e sordi alla realtà non abbiamo percepito, visto, apprezzato, vissuto. Il miracolo, anzi miracolone dei servizi pubblici a Roma (metro, bus, parchi, ville, farmacie comunali, asili nido, perfino taxi) che soddisfano e piacciano alla gente. Il super super super miracolo di bus, tram, metro, parchi, ville, verde pubblico, asili, taxi, farmacie comunali etc (unica modesta insufficienza la raccolta rifiuti) che sono dall’opinione pubblica promossi in pagella.

Che cretini e malmostosi noi che ci viviamo

Opportunamente e scientificamente (ci mancherebbe) chiamati a redigere pagella servizi pubblici 5760 residenti a Roma hanno detto che il voto medio per i servizi pubblici a Roma è 6,74. Quasi sette in pagella: servizi pubblici a Roma promossi con quasi la media del sette! Materia per materia: Metro voto 6,3. Bus voto 6,2. Illuminazione pubblica voto 6,5. Taxi voto 6,5. Farmacie comunali voto 7,3. Asili nido voto 6,7. Parchi e ville voto 6,8. Solo igiene e rifiuti rimedia un 4,9 in pagella, quasi un cinque.

Dunque le centinaia di migliaia che ogni giorno non trovano il convoglio della metro o la relativa stazione chiusa e/o inagibile e che attendono per 20/30 minuti una corsa di bus, le migliaia di persone che lamentano nessuna manutenzione di lampade e lampioni, le migliaia di italiani e stranieri che temono il taxi a Roma come l’avverarsi di una maledizione, le migliaia e migliaia di famiglie che non trovano posto all’asilo nido, le migliaia e migliaia che vedono parchi e ville abbandonati e degradati, i bilanci delle farmacie comunali unico esempio al mondo (!) di farmacie che lavorano in perdita sono tutti e tutto mitomania, rancore rancido, malmostosi che non si accorgono di vivere in una città dove i servizi pubblici alla gente piacciono, piacciono da quasi sette un pagella. L’hanno detto i cittadini in apposito studio…

Ma chi l’ha detto?

L’ha detto Acos, cioè Agenzia Controllo Qualità Servizi Pubblici. Parola di Acos, parola di re. Non vorrai mica andare a controllare, a vedere le carte che il re dichiara di avere in mano? Non si vorrà mica chiedere Acos, Acos chi? A rischio di apprendere, hai visto mai, che Acos potrebbe, forse, essere una delle tate articolazioni del Campidoglio, del Comune di Roma. E che quindi domandare ad Acos è stato come chiedere all’oste se il suo vino era buono. Sì, va bene, l’oste vanterà sempre il suo vino come buono, anzi di più. Ma anche l’oste più fantasioso e creativo non arriva a dire che il rancido di fiasco è Sassicaia. Acos sì, Acos invece ce la fa a dire che a Roma (a Roma!) i servizi pubblici funzionano e funzionano benedetti dalla pubblica soddisfazione dei cittadini utenti. Domanda: sindaco Gualtieri, dopo aver letto gli esiti di questa indagine Acos, cosa ha provato? Soddisfazione o imbarazzo?