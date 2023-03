Quante possibilità ci sono che un No Vax militante e convinto, puro e duro muoia di vergogna a fronte della enormità della sua presuntuosa e violenta ignoranza? Praticamente nessuna, ma pur sempre più di quante ce ne sono di una morte dopo l’assunzione di una dose di vaccino. I numeri, il bilancio, la conta è stata fatta e presentata agli studi comparati reggendo ad ogni verifica. E i numeri sono: quattro casi di morte quattro a fronte di 144 milioni di vaccinazioni. Fra vergognare un No Vax di se stesso è dura, durissima, per così dire innaturale contraddizione in termini. Ma su 144 milioni di ipotetici No Vax che si vergognino in quattro e metaforicamente muoiano di vergogna di se stessi è più facile non del solito cammello che passa per la cruna dell’ago, è più probabile di quanto sia stato morire di vaccino.