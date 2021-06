Mottarone, prova sicurezza? Fai salire anche i turisti! Perché non ci sorprende

Mottarone, prova sicurezza? Fai salire anche i turisti, sono già qui…Mottarone, corsi di formazione per gli addetti all’impianto? Zero o prevalentemente “sul campo”. Forchettoni a bloccare freni mentre cabina va? “E’ severamente vietato, ma lo facevamo”. Sono stralci di dichiarazioni durante le indagini, sono anche stralci di vita quotidiana, il come va davvero. Che alla fine e al fondo non ci sorprendono più di tanto. Perché? Perché sono frasi dette nella stessa lingua che sentiamo ogni giorno in ufficio, azienda, bottega, bar, scuola…No, non l’italiano. La lingua comune è quella del che importa, non perdere tempo, regole assurde, stiamo lavorando…