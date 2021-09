Negazionista all’ospedale, ironia della vita. Il chi la fa l’aspetti di Papa Francesco

Nelle parole, bisogna sentirle e non solo leggerle, c’è un sorriso. Un sorriso compassionevole ma anche no. Un sorriso di compatimento ma anche di qualcosa che costeggia il ben gli sta. Quando Papa Francesco chiosa con “ironia della vita” l’annuncio che un negazionista del Collegio cardinalizio è finito ricoverato in ospedale è un chi la fa l’aspetti. Neghi esista un virus e finisci ricoverato con quel virus addosso. Detto con un sorriso, ma detto.