Marina di Camerota o giù di lì, spiaggia e mare dove il Cilento è di qua Campania e di là Basilicata. Un signore (?), di certo un cittadino, uno che vale uno sta litigando di brutto con un bagnino. Anzi, più che litigando, lo prende a male parole il bagnino, alza le mani su di lui, lo picchia per quel che può. Mosso da evidente e gridata ribellione verso quel ragazzone di bagnino (ha 19 anni).

Un momento, quel cittadino, quel prototipo e al tempo stesso embrione, cellula, e organismo compiuto e realizzato di gente io lo conosco. Parla napoletano ma è particolare irrilevante, l’ho incontrato e conosciuto a Roma, Milano, Palermo, Bari, Torino…E anche in provincia, mica solo in città. Parla tutti i dialetti e si esprime con tutte le inflessioni, regionali e comunali. Non di rado gli è capitato di essere “intervistato” al volo in strada da qualche microfono televisivo, tanto per fargli dire dei suoi “bisogni” e della sia “rabbia”. Ha la doppia cittadinanza, quella di italiano e quella di cittadino del “popolo dei social”. E’ stato promosso, d’ufficio, a “società civile”. Ha sostenuto infatti con profitto gli esami di rancore anti sistema, è approdato alla competenza del rancore esistenziale. Diversamente dai disprezzabili creduloni e pecore lui si ciba di pane e astuzia, lui “sa”.

Covid-Putin-Clima

L’ho incontrato e conosciuto quello che si ribella al bagnino e lo sta picchiando. E’ quell’umano, proprio lui, che a suo tempo mi ha spiegato che il Covid era invenzione dei poteri forti, che il vaccino serviva a controllarci, che medici e infermieri tutti finti o complici, che la scienza è imbroglio e menzogna e che le verità “vere” sono tutte nascoste dai poteri forti e che, soprattutto, non gli rompessero le scatole mettendo regole, limitazioni fatte e inventate apposta per fregarlo. E’ lo stesso umano che mi ha spiegato, con commiserazione nei miei confronti, che Putin è stato costretto ad invadere l’Ucraina, anzi a ben guardare l’Ucraina non esiste e che sono tutti americani travestiti da ucraini e che, comunque e soprattutto, a noi che ce ne frega? E’ lo stesso umano che “sa” che il clima è quando a casa sua fa caldo o fa freddo. Punto. E’ lo stesso uomo che “sa” quanto la sua empirica esperienza gli consente e tutto il resto è impostura. Impostura ovviamente messa in piedi e sostenuta ai sui danni (gli appare ovvio essere così importante da indurre i poteri forti del pianeta ad occuparsi di lui). Lui “sa” che un sistema lavora e complotta in pianta stabile, che libri, scienziati, storici e competenti vari stanno lì per mentire e nascondere. E lo fanno per tenere in piedi e instaurare oppressioni, dittature.

Quella sanitaria con la impostura del Covid e la marchiatura del vaccino, quella della Nato, quella della Ue (senza dimenticare quella fiscale), quella ora climatica. Ma a lui non la si fa, non lo freghi. E non lo frega neanche quel soldatino del Sistema in divisa da bagnino che gli dice di non andare in acqua perché il mare è agitato. E chi lo dice che il mare è agitato? Questo lo dice il soldatino del Sistema in divisa da bagnino. Ma il nostro non ci sta, non lo freghi e non si sottomette certo alla bagni-dittatura. Anzi si ribella. Si ribella e virilmente picchia. Lo conosco, l’ho incontrato più volte il negazionista del mare agitato. E il suo vivere, il suo e quello ormai di milioni come lui, sgocciola, sgocciola come percolato nella vita di tutti.