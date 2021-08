Nicole Gee, guardate le ultime foto della sua vita: sono le immagini di una civiltà. Nicole è giovane, non è madre ma le sue braccia ed occhi sono quelli di una mamma mentre culla e protegge il bambino afghano. Nicole ha una divisa perché le civiltà inermi cessano di esistere, se mai sono esistite. Ma Nicole non fa paura, non minaccia, non intima. Carezza, protegge, accoglie, ama. Nicole, la vita di Nicole finisce a Kabul. Muore fatta a pezzi dall’esplosivo jihadista sul posto dove andava a prendere bambini. Nicole che veniva dagli Usa ed è morta a Kabul, Nicole un martirio laico, Nicole di cui resta l’immagine di una Madonna dell’Occidente.