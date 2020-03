Coronavirus, la guerra delle bozze tra Fontana e Conte apre la campagna elettorale

ROMA – Partito da Milano alle 21:34 di sabato 7, a Napoli il treno avrebbe dovuto arrivarci alle 9,36 di domenica 8.

Invece è arrivato con ben quattro ore di ritardo e non per un altro deragliamento di treno in quel di Lodi, ma per il nuovo coronavirus esploso tempo fa nella stessa Lodi e accolto a braccia aperte anche a Milano.

Stiamo parlando del treno preso d’assalto ieri sera a Milano da centinaia di meridionali messi in allarme dalle anticipazioni sul decreto del governo che avrebbe chiuso la Lombardia e timorosi quindi di non poter tornare al sud almeno fino al 3 aprile.

Nella fretta di partire molti non hanno neppure fatto il biglietto e hanno così contribuito al ritardo. Per non farsi prendere alla sprovvista il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso al volo un’ordina che stabilisce “l’isolamento domiciliare per chi arriva dalle zone interessate dal decreto”, approvato solo nella notte quando ormai la diffusione delle bozze avevano già seminato il panico dei “terroni” in quel di Milano e dintorni. La quarantena dovrà essere mantenuta per 14 giorni con divieto di “contatti sociali”. L’ordinanza stabilisce che i concessionari dei servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale sono obbligati ad

“acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’unità di crisi regionale i nominativi dei viaggiatori relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle province indicate nel decreto del presidente del Consiglio con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta Velocità del territorio regionale della Campania”.

Meno tempestivo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che prima ha lanciato un appello:

“Scendete da quei treni”.

E poi ha firmato anche lui l’ordinanza per obbligare

“alla quarantena chi arriva da Lombardia e da province del Nord” a rischio.

Preoccupatissimo anche perché le strutture sanitarie pugliesi sono meno numerose di quelle lombarde, nella sua pagina Facebook Emiliano ha scritto col cuore in mano:

“”Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti: Fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del governo. State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del nord Italia”.

Ma chi ha messo in giorno con ore di anticipo sulla firma le bozze del decreto che hanno scatenato la bagarre del “si salvi chi può!” di ieri sera alla stazione centrale di Milano? Con contorno, si badi bene, di nugoli di auto in fuga sull’autostrada del Sole dirette a sud. In piccolo, roba da “Tutti a casa!” dello storico 8 settembre 1943, quando tutti si illusero che con l’armistizio firmato dal maresciallo Pietro Badoglio la guerra era finita e i soldati allo sbando se ne tornarono in massa a casa.I cattivi puntano il dito verso il Pirellone, sede della Regione Lombardia, se non altro perché l’autorevole emittente statunitense CNN nel suo sito avverte che sta verificando una notizia “spedita alla CNN dall’ufficio stampa dell’autorià regionale Lombarda”.

I meno cattivi fanno notare che i siti del Corriere della Sera e di altri giornali avevano già dato la notizia per giunta allegando il PDF delle bozze, però a differenza della CNN evitando di dire da chi le avevano avute. Però additavano a bassa voce una collega del Corriere che la bozza l’avrebbe avuta da palazzo Chigi.

A tentare di gettare acqua sul fuoco è stata inviata una mail al presidente

della Regione Lombardia Attilio Fontana da Jonathan Hawkins, vice presidente della

Comunicazione CNN International:

“La CNN ha applicato i suoi rigorosi standard editoriali per verificare informazioni che erano già di pubblico dominio, sia sui siti italiani (tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica) che sui media internazionali (tra cui Reuters e il New York Times). L’articolo online della CNN è stato pubblicato alle 1:28 della mattina seguente. Comprendiamo appieno la preoccupazione dei governi regionali e nazionali riguardo alla necessità che le informazioni in circolazione siano accurate. A tal fine, i nostri corrispondenti hanno prestato molta attenzione a verificare che la bozza del documento che circolava su altri media fosse autentico e di questo hanno chiesto conferma a Regione Lombardia e altri contatti. Spero che questa

mia nota possa chiarire ogni equivoco”.

Speranza vana, perché se Hawkins nella mail tenta di lasciare aperta la porta a chi vuol credere che la CNN s’è rivolta alla Regione solo dopo avere visto il testo del PDF nei siti degli altri giornali, la porta in realtà resta chiusa perché il comunicato nella web pagina della CNN che dava conto delle sue verifiche in corso ha messo nero su bianco che il PDF è arrivato dall’ufficio stampa della Regione.

E così i cattivi hanno buon gioco nel sospettare che la manina della Regione abbia voluto far circolare le bozze per creare appositamente il panico, come in effetti è stato creato, onde poi addossarlo a Conte. E spenderselo pro Lega politicamente. O meglio, elettoralmente…..

Ma non è stato certo il premier Conte né qualche ministro del suo governo a lanciare la molto imprudente campagna “Milano non si ferma”, a base anche di aperitivi gratis in piazza Duomo e inviti a fare la vita normale di tutti i giorni, dall’andare al lavoro a intasare le vie del centro e dello shopping fino a riaprire il Duomo.

Milano avrebbe dovuto invece fermarsi e restare ferma fino a nuove disposizioni, evitando così di aggravare la situazione che ha portato alle nuove e – almeno nelle intenzioni – più drastiche misure varate dal governo purtroppo l’8 marzo Festa della Donna. Una Festa più triste e preoccupata che festaiola.

Nella sua pagina Facebook anche il sottosegretario all’Interno Vito Crimi punta il dito verso i presidenti di Regione, al plurale. Ma è un fatto che il panico è stato creato nella sola Lombardia, al singolare, dove qualcuno s’è inventata “la chiusura totale” regione. La stessa Lombardia il cui ufficio stampa ha passato le bozze alla CNN, ma non ha senso pensare che le abbia passate alla sola CNN.

Ecco cosa ha scritto Crimi: