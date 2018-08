Grandi ambasce sui giornali di gossip portoghesi per le beghe in casa Ronaldo. La tempesta è stata scatenata nel bicchier d’acqua di alcuni “Mi piace” cliccati dalla signora Dolores Aveiro, madre del famosissimo – e costosissimo – goleador Cristiano Ronaldo, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] su alcuni post scritti nella propria pagina Facebook da Irina Shayk, la penultima fiamma di CR7, come ormai viene chiamato Ronaldo dai fans utilizzando le iniziali e il numero della sua maglia in campo, il 7.

I “Mi piace” sono stati interpretati dai golosi guardoni della rete dei cosiddetti social come un insulto all’ultima fiamma di CR7, la Georgina Rodriguez madre della loro bambina Alana Martina e fotografatissima compagna di shopping del campione del pallone in via Montenapoleone e dintorni. Col buongusto che contraddistingue chi è baciato all’improvviso da grandi fortune, Georgina ci ha tenuto a mettersi in bella posa per gli ammiratori indossando “uno dei nuovi look Versace, del costo di oltre 3.000 euro”.

Un ammiratore di Ronaldo ha postato un commento di insulti contro Georgina nella pagina Facebook della signoa Aveiro. E siccome lei non ha replicato, il suo silenzio, condito con un “Mi piace”, è stato interpretato come un assenso alle offese contro Georgina. Al che un ammiratore di stampo opposto ha commentato: “Non accetto che si metta Mi piace ai commenti di una persona che offende la madre di sua nipote Alana Martina. Sembra come un’ossessione per suo figlio, che fa parere malvisto come uomo e come persona”.

Altri commenti contro la signora Aveiro vanno dal “Si deve vergognare” a “Per cinque anni ha reso un inferno la vita di Irina e adesso che vuole, una nipote senza madre? Ne ha già tre” fino a un vibrante “Suo figlio ha il diritto di scegliere la donna che ama”.

Come se non bastasse, i cacciatori di misteri e di piste per risolverli hanno scoperto perché la signora Aveiro si comporta così, cioè male verso il figlio: di recente si è fatta fare un trapianto di sopracciglia in una clinica di Lisbona, ma i lividi post trapianto anziché sparire dopo 2-3 giorni si sono estesi alla zona oculare. Costringendo la mamma di CR7 a non uscire per 15 giorni di fila dal condominio privato dove passa le vacanze estive in Algarve. Spiegato in un sol colpo il malumore e le probabili sviste nei Mi piace.

Ma i bene informati assicurano che Ronaldo a queste polemiche familiari non ci bada e se ne va tranquillo a fare shopping a Milano con Georgina.

Ora che è tutto chiaro, possiamo finalmente stare tranquilli…