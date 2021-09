Ebrei a Kabul, ne è rimasto solo uno ma la vera storia è di fondamentalismo: sono tutti uguali, cristiani inclusi

Ebrei a Kabul, ne è rimasto solo uno ma la vera storia è di fondamentalismo: sono tutti uguali, islamici, ebrei, cristiani inclusi.

A volte l’enfasi è traditrice. I giornali si sono sperticati nelle lodi di Zebulon Simentov titolando e sottotitolando come per esempio fa Repubblica”:

“Lascia Kabul anche l’ultimo ebreo, custode dell’ultima sinagoga. Dopo decine di secoli scompare una delle comunità israelitiche più antiche del mondo.

“Zebulon Simentov era rimasto l’ultimo custode dell’ultima sinagoga degli ebrei a Kabul. Ma i talebani gli hanno fatto capire che era meglio andarsene”.

Ma che qualcosa non quadri lo si capisce già dal sottotitolo che parla di “decine di secoli”, cioè vari millenni, di presenza a Kabul della sinagoga in questione. Nell’articolo infatti si precisa che con la partenza di Simentov

“Un millennio e mezzo di storia, quindici secoli, chiudono insieme alla sua sinagoga”.

Quindici secoli, quindi, e NON “decine si secoli”. Ma il caso vuole che proprio del signor Simantov abbia parlato di recente, in settembre, il giornale israeliano Haaretz. E in termini ben diversi da quello di Repubblica&C.

Di Simantov infatti il giornale israeliano parla come di un brutto esempio di fondamentalismo religioso, gli ebrei alla pari dei talebani, oltre che di marito e uomo. A questo punto vale la pena riportare per intero l’articolo, scritto dal giornalista Anshel Pfeffer, senza nessun nostro commento.

Titolo: “Dal Texas ai talebani, sale la politica oscura del fondamentalismo”. Sottotitolo:

“I legami che legano la presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan, i legislatori texani e i partiti politici ebrei della “vera Torah”. E i mecenati laici”.

Articolo:

““La defunta giornalista Marie Colvin una volta me lo descrisse, sprezzantemente, come la “storia che racconta ogni giornalista occidentale a Kabul”. A quel tempo, era la storia degli ultimi due ebrei che vivevano in Afghanistan, che non si parlavano a causa di qualche offesa dimenticata da tempo, mantenendo i loro broygez in parti separate del vecchio shul a Kabul.

Nelle ultime settimane, mentre si svolgeva l’ultimo episodio della tragedia afghana, i giornalisti, sia israeliani che internazionali, desiderosi di un altro punto di vista personale sulla saga degli ebrei, sono tornati alla storia. Questa volta, era per l’ultimo degli ebrei a Kabul, poiché Yitzhak Levi era morto nel 2005, lasciando il suo vecchio nemico Zabulon Simantov solo tra le reliquie ammuffite di quella che un tempo era una comunità rigogliosa.

Simantov, ultimo degli ebrei, sarebbe fuggito dal Paese con gli americani in partenza?

Se fosse rimasto, come lo avrebbero trattato i talebani? Perché non stava facendo le valigie e la fila fuori dall’aeroporto?

Domande avvincenti che per fortuna sono state messe a tacere da Sam Sokol di Haaretz e Tzivka Klein di Makor Rishon quando hanno riferito che la vera ragione per cui Simantov è rintanato a Kabul ha poco a che fare con la conservazione della storia ebraica e tutto ciò che ha a che fare con lui che è un enorme pezzo di merda.

Simantov ha una moglie e due figlie che vivono in Israele che non vede da oltre due decenni. La povera donna chiede da molti anni al suo inutile marito un get, un tradizionale atto di divorzio, che le avrebbe permesso di riprendere la sua vita senza di lui.

Simantov tuttavia, che ovviamente ha riserve illimitate di rancore, che hanno alimentato anche la sua disputa con Levi, si rifiuta di concederle un guadagno. Se dovesse emigrare in Israele, che è probabilmente l’unico paese che lo vorrebbe, sarebbe esposto a varie sanzioni per le sue azioni.

Ci sono innumerevoli casi tragici di singoli afgani in pericolo più meritevoli di attenzione. Simantov dovrebbe svanire nell’ignominia. E, a meno che non sia pronto a firmare finalmente quell’accordo, lui e i talebani sono i benvenuti l’uno per l’altro. Ma continua a rimanere nella mia mente, solo perché il suo caso serve come l’esempio più grottesco di come funziona il fondamentalismo religioso.

Israele deve accogliere i rifugiati afgani in fuga dai talebani

Non che il deplorevole Simantov sembri particolarmente devoto, nonostante viva in una sinagoga. Ma il fondamentalismo religioso, sia di tipo ebraico che musulmano, gli è servito bene nel rovinare la vita di sua moglie. Perché tutti i tipi di fondamentalismo religioso hanno molto in comune e il controllo della vita e del corpo delle donne è il loro marchio universale.

Vari esperti hanno ampliato a lungo nelle ultime settimane la miriade di ragioni per cui 20 anni di presenza militare occidentale in Afghanistan. E i trilioni di dollari spesi dagli Stati Uniti e dai loro alleati nel tentativo di costruire un nuovo stato afghano democratico, hanno fallito così miseramente. Non ho mai avuto la possibilità di andare in Afghanistan e quindi non posso indicare alcun attributo unico nella sua storia o cultura. Ma vorrei evidenziare un elemento che non è unico per quel Paese.

Il fondamentalismo, non importa di quale marca o sapore religioso, è estremamente efficace se combinato con una qualsiasi delle altre sfide alla democrazia liberale.

Le nostre versioni del fondamentalismo ebraico o cristiano in Occidente possono sembrare più benigne. Dal momento che ai nostri giorni l’uso di bruciare gli eretici sul rogo e lapidare donne adultere appartiene al nostro passato più lontano. Ma le dinamiche fondamentali non sono cambiate molto.

I talebani non hanno rovesciato il governo afghano perché il popolo afghano è più religioso o conservatore di altri Paesi, ma perché la corruzione e la disfunzione dello Stato surrogato messo in atto dagli americani sarebbe sempre stato particolarmente vulnerabile alla spinta di fondamentalismo religioso.

C’è una differenza fondamentale ovviamente. I Talebani, dopo 20 anni, hanno ristabilito il loro Emirato Islamico dell’Afghanistan. Vicino alla Repubblica Islamica dell’Iran appena oltre il confine. Le teocrazie fondamentaliste sono ancora rare, certamente nel XXI secolo. Ma la confluenza di interessi tra gruppi fondamentalisti e politici apparentemente meno religiosi è evidente.

L’ascesa dei populisti legata ai fondamentalisti

Nonostante tutto ciò che è stato scritto sull’ascesa dei leader nazionalisti-populisti in tutto il mondo negli ultimi due decenni, un aspetto che merita maggiore attenzione è il modo in cui si sono tutti collegati con gli elementi più fondamentalisti delle loro istituzioni religiose locali, acquisire e perpetuare il loro potere.

Che si tratti di Donald Trump e dei suoi ardenti sostenitori evangelici cristiani, Narendra Modi e la sua base Hindutva, Vladimir Putin e la chiesa ortodossa russa o Benjamin Netanyahu e i suoi alleati Haredi. La storia si ripete ovunque tu vada.

Ovviamente nessuno vuole essere paragonato ai talebani. Dopotutto, coprono le donne dalla testa ai piedi e poi le costringono a restare a casa. Voglio dire, nessuno lo fa. Nemmeno i fondamentalisti sciiti iraniani, che permettono alle loro donne di mostrare i loro volti e ne hanno addirittura due o tre come ministri al governo e qualche altro in Parlamento.

I nostri fondamentalisti ebrei sono leggermente più permissivi nel coprire il corpo: volti e colli possono essere scoperti, purché tutto sia coperto. Ma il cielo non voglia che Shas o l’ebraismo unito della Torah abbiano mai permesso a una donna, non importa quanto ben nascosta, di rappresentarli alla Knesset.

I fondamentalisti cristiani possono vestirsi più liberamente e possono essere politici e persino giudici della Corte Suprema, purché votino per negare alle donne il controllo sui propri corpi.

Non si tratta della religione in sé

La scorsa settimana abbiamo visto alla Casa Bianca il primo primo ministro israeliano dichiaratamente religioso incontrare un presidente che, a detta di tutti, prende molto sul serio la sua fede cattolica. Entrambi gli uomini sono entrati in carica superando leader laici che avevano solide alleanze con i fondamentalisti. E mentre nessuno di loro ha inquadrato la propria vittoria in questi termini, i fondamentalisti lo hanno certamente fatto.

Una fazione significativa tra i vescovi cattolici degli Stati Uniti è favorevole a negare la comunione a Joe Biden a causa del suo sostegno al diritto all’aborto. I leader dei partiti fondamentalisti ebraici di Israele hanno castigato il governo Bennett. Definendolo una “professione del nome di Dio”, “lo sradicamento dell’ebraismo nel paese”. E hanno invitato i loro seguaci a boicottare i suoi membri. Eppure i fondamentalisti stavano perfettamente bene con Donald Trump e Benjamin Netanyahu, così ovviamente senza Dio.

Il fondamentalismo consiste essenzialmente nell’insistere su una sola verità e su un modo di vivere legittimo.

Ma ciò che manca loro nella flessibilità religiosa, lo compensano nel pragmatismo politico. Se non possono raggiungere il potere assoluto cooptando i corrotti e soggiogando i suscettibili, sono pronti a diventare partner al potere con i populisti. Non importa quanto siano laici quei populisti.

Perché il fondamentalismo è fondamentalmente autoritarismo espresso in un linguaggio religioso, e i dittatori e l’autocrazia adiacente troveranno sempre più facile interagire tra loro che con i democratici. E il modo più veloce per affermare il controllo su un intero gruppo di persone è controllarne prima la metà.

Quando si tratta del crescente potere del fondamentalismo religioso, le donne sono sempre i canarini nella miniera. È vero questa settimana nello Stato del Texas come lo è per le strade di Kabul. È ora che iniziamo a chiamare questa minaccia alla libertà di tutti noi, donne e uomini di tutte le fedi e nessuna, con il suo vero nome”.