Italia dei miracoli. A San Biagio (Montepulciano) in Toscana il parroco annuncia il prodigio della Madonna del Buon Viaggio. Per ora non dice di cosa si tratta: “Un evento prodigioso non spiegabile scientificamente”.Negazionisti uguale sociopatici? Una ricerca brasiliana li accusa. Nella foto Ansa: negazionisti in piazza a Padova