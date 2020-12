Neve a Milano. Che sarebbe venuto a nevicare, anche fino a 30 centimetri di neve, lo sapevano anche sassi perché l’allerta meteo era stato diramato da giorni. Le previsioni erano per una nevicata come non si vedeva di 15 anni. Sindaco, vice sindaco e assessori deputati al traffico e simili il 24, vigilia di Natale, hanno riunito il “tavolo neve” per non farsi trovare impreparati.

E la nevicata è puntualmente arrivata. Di notte, tra domenica e lunedì. Al mattino la città era già sotto un manto di almeno 20 centimetri.

In alcune zone, il manto nevoso era anche più alto. Eppure anche questa volta il Comune di Milano non è stato all’altezza della situazione. Le strade non hanno visto spazzaneve e simili per varie ore. In mattinata non solo nelle periferie le auto dovevano procedere con la massima prudenza. O restare ferme bloccate dall’accumulo dei fiocchi bianchi.

A mezzogiorno la neve ha smesso di cadere

Per fortuna il cielo verso mezzogiorno ha cambiato idea e si è dato una calmata. Riprenderà a mandar giù neve venerdì, cioè a Capodanno. E questa volta è probabile che la nevicata duri anche il giorno dopo. Speriamo che non valga il proverbio secondo il quale ciò che succede “a Capodanno succede tutto l’anno”.

La regione Lombardia ha lasciato dormire per un intero mese il piano antipandemico approntato e aggiornato fino al 2006 dalle giunte precedenti. E ha pure ignorato di avere il potere di dichiarare zone rosse e blockdown senza aspettare Roma. Così è rimasto intorpidito e ha fatto fatica a mettersi in moto il piano neve, preparato alla vigilia di Natale dal “tavolo neve” del Comune.

Per i milanesi incombe il ricordo del 1985

Il “tavolo neve” ha voluto scongiurare il bis del 1985. Nel gennaio di quell’anno la nevicata record non solo milanese mise in ginocchio la città già a partire dai 10 centimetri di fiocchi bianchi. La neve cominciò a cadere il 13 gennaio e finì il 17. 72 ore ininterrotte di fiocchi bianchi da tenere letteralmente sotto assedio Milano. E molte delle città del nord. A cominciare da Torino. Milano andò in tilt già a partire dal manto di soli 10-15 centimetri di spessore.

Alla fine, nel corso di quelle 72 ore, di neve ne erano caduti tra i 70 ed i 90 centimetri. La nevicata più forte registrata a Milano nel XX secolo. Tant’è che oggi i milanesi la ricordano come “la nevicata del secolo”. O anche più sobriamente come “la nevicata dell’85”. Facendo gli scongiuri per quella prevista per il Capodanno del 2021 (foto Blitz Quotidiano).