Portogallo, quarto stato di emergenza per il covid. E premi per il turismo

Quarta dichiarazione dello stato di emergenza covid in Portogallo. E quarto premio consecutivo come miglior destinazione turistica d’Europa.

Avrebbe dovuto essere limitato a 121 Comuni, pari comunque al 70% della popolazione. Invece venerdì 6 novembre 2020 lo stato di emergenza è stato approvato per l’intero territorio nazionale del Portogallo. E il capo del governo Antonio Costa in un’intervista alla tv Antena 1 non ha escluso che possa durare “fino alla fine della pandemia”. Cioè fino a non si sa quando. A nche se per legge non può durare più di 15 giorni, lo stato di emergenza è di volta in volta rinnovabile.

Con oltre 4 mila casi positivi al giorno, e a volte anche oltre 5 mila (il 6 è stato registrato un aumento di ben 5.550 casi). Più di 3 mila dei quali con sintomi, il passaggio dai 121 Comuni all’intero Portogallo è stato considerato un passo necessario.

Portogallo e Italia zone rosse per i tedeschi

Intanto la Germania ha dichiarato il Portogallo, eccetto le sue isole Azzorre e Madera, zona a rischio Covid esattamente come l’Italia.

In aumento anche la mortalità. Il giorno 6 si sono registrati altri 52 decessi, per un totale di 2.792. Il ministro della Salute, Marta Temido, dopo una visita all’ospedale Padre Américo di Penafiel ha dichiarato:

.

“La mortalità è aumentata negli ultimi giorni, il che è abbastanza preoccupante“.

Costa nell’intervista ha elogiato il ministro della Salute con le seguenti parole:

“Nessun ministro della Salute finora è stato sottoposto a una prova così dura come quella attuale. Penso che il ministro della Salute abbia dato la risposta che ha rafforzato la fiducia della gente nel Servizio sanitario nazionale”.

Il primo ministro ha aggiunto che le sue dimissioni non sarebbero una cosa positiva nell’attuale contesto di crisi sanitaria ed economica. E poiché la stabilità politica degli ultimi anni

“è stato un fattore positivo dal punto di vista esterno per la credibilità del Paese”,