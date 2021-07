Su La Repubblica un tentativo di inquadrare e definire le varie “famiglie” e tendenze No Vax. Tentativo animato dall’imperativo di “capire” nella ferma e un po’ apodittica convinzione che “capire” sia un po’ guarire. Il tentativo dà vita ad una sorta di catalogazione tra il giornalistico e il sociologico. Dunque ci sarebbero i No Vax per ideologia, per filosofia, per salutismo. Appunto gli ideologici, i filosofici e i salutisti.

I No Vax ideologici

No Vax per ideologia, quale ideologia? Quella della scienza sempre e comunque al servizio e al soldo dei poteri forti. Quella dell’individuo sempre assediato e vessato da chi comanda e ingrassa per via di trame. Quella della cosiddetta realtà che in realtà vera è finzione fatta per ingannare la gente. Quella che i vaccini fanno male e sono fatti apposta per far male.

Quella che coronavirus, se poi davvero esiste, è stato fabbricato e diffuso apposta dai governi in accordo con le multinazionali. Quella che la vera scienza viene tenuta prigioniera e nascosta. Quella che la vera scienza e la vera medicina sono vere solo se sono avverse a antitetiche alla scienza e medicina ufficiale. Quella che io so, noi sappiamo quello che non vogliono farci sapere.

Quella che se non ci sono prove, neanche una, del complotto ai nostri danni è perché le nascondono bene. I No Vax per così dire ideologici sono fedeli osservanti e militanti ferventi di questa ideologia. Ideologia che non è un momentaneo dirazzare del pensiero umano. Al contrario è il pensiero razionale e scientifico che su scala storica è un momentaneo dirazzare dal pensiero magico. Pensiero magico di cui l’ideologia No Vax è una…variante relativamente poco contagiosa ma capace di indurre patologia severa.

No Vax filosofici

No Vax per filosofia. Quale? Filosofia di vita, prontuario e prassi esistenziali più che riflessione metafisica. Filosofia intesa come mix di massime, precetti, convinzioni, mix a formare un’identità se non un senso alla natura umana e al posto dell’umano nella natura. No Vax perché la Natura non tollera intrusioni della quali poi si vendica e punisce l’arroganza umana (e il vaccino, come la farmacopea in generale) è intrusione e arroganza.

No Vax per “filosofia” delle cure alternative e naturali, del mondo e della sapienza perduti e nascosti ma che c’erano quando l’uomo era in armonia con il…creato? No Vax perché a toccare il corpo umano si rischia grosso di fare il lavoro del maligno, si violano santuari naturalmente e/o per prescritto divino preclusi all’uomo. E poi No Vax per filosofia anti Stato e anti potere e anti sistema: tutto ciò che è ufficiale è falso e tutto ciò che viene dallo Stato e dal sistema è ai miei danni.

Nelle società occidentali decenni di questa pedagogia sociale per cui la gente ha sempre ragione e l’istituzione ha sempre torto hanno soppiantato il pensiero critico (anche verso le istituzioni) e hanno fatto di questa filosofia (si fa per dire) il vero pensiero unico. L’equazione potere uguale male, gente uguale bene è un po’ miserella quanto a filosofia ma è la “filosofia” della comunicazione, della ricerca del consenso elettorale, persino della scuola oltre che ovviamente della chiacchiera via social.

I No Vax salutisti

No Vax per salutismo? Per estensione estrema della fede nella cura mistica del corpo? No Vax per estensione estrema e sconfinamento e osmosi del veganesimo, dell’omeopatia, dell’ortoressia e delle centinaia di fratelli e cugini di queste scelte che chi le fa le compie come atto di omaggio e protezione al proprio corpo? Forse, in qualche caso, può essere…

Ma più probabilmente a cercar categorie per via giornalistica-sociologica la si fa troppo, più complicata dii quel che è. Cercar di capire troppo e troppo minuziosamente, rovistare nei cassetti della scelta No Vax rischia di spingere in fondo e quindi di non afferrare ciò che meglio indossano e meglio si attaglia alla figura umana No Vax.

Il No Vax e il patto sociale

Prima di ogni altra sua specifica connotazione e motivazione il No Vax dal patto sociale si chiama fuori. Dà mostra di non riconoscere la legittimità degli strumenti del patto sociale, in realtà è al patto sociale che si sottrae. Si dice No Vax in nome della libertà ma la sua libertà è quella fuori di ogni patto sociale e di socialità. Senza questo passaggio iniziale non c’è No Vax.

No Vax dell’ultimo tipo: gli squadristi

Ultimo tipo in ordine di tempo e in ordine di tollerabilità: il No Vax squadrista. Evoluzione ovvia anche se non obbligata del No Vax vittimista: il fervore con cui si sente vittima evolve in violenza. Ronde di squadrismo No Vax vanno sotto casa di chi difende e somministra vaccini, lo si è visto a Pesaro e sarà un’infamia che si ripeterà.

Squadrismo è massicciamente praticato sui social e su ogni piattaforma di comunicazione da parte di vigilantes che si incaricano di cacciare e bastonare via web i vaccinatori. Al netto di forme puerili di squadrismo inconsapevole come quello praticato dai deputati di Fratelli d’Italia che si sono sentiti arditi della libertà di non vaccinarsi giocando a rubabandiera con i cartelli No Green Pass nell’aula di Montecitorio, c’è un No Vax che si fa squadrista e non è quello opportunistico di Forza Nuova. E’ livido, feroce e se va in giro. Va questo tipo di No Vax non compreso e analizzato, è chiaro di cosa si tratta. Va semplicemente represso. Stavolta davvero senza se e senza ma.