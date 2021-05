Omotransfobia no, omotranselegia nemmeno: il confine da non superare nelle scuole (Foto Ansa)

Omotransfobia no, un no da declinare anche per legge. E un no che sia divieto a insultare, minacciare, emarginare. Un no alla omotransfobia da insegnare, che sia anche parte dell’educazione civile in famiglia (spesso il luogo più ostico alla pedagogia per così dire civica) e nelle scuole. Un no forte e chiaro alla omotransfobia. E no, altrettanto chiaro, alla omotranselegia. Nessuno la chiama ancora così, la definizione nessuno la osa perché avrebbe un sapore di politicamente scorretto. Eppure di omotranselegia vi sono tracce, frammenti e note sparse che cominciano a comporre una mappa culturale e una canzone di ideologia-propaganda.

Cioè? Cioè diritti e protezione per ogni scelta sessuale, senza se e senza ma diritti e protezione sì. Ma promozione di questa o quella identità sessuale no, proprio no. E’ un confine da non superare, soprattutto nella scuola. E la circolare inviata ai presidi del Lazio sta a cavallo di questo confine, pericolosamente a cavallo. A cavallo tra l’inclusione e l’apprezzamento della diversità e la preferenza e sovrastima della stessa diversità.