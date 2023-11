Onda antisemita in Europa, Paesi UE in trincea contro il terrorismo: l’assedio di Gaza fa aumentare rabbia e proteste, alzato il livello di allerta

Onda antisemita in Europa, Paesi UE in trincea contro il terrorismo. È la nostra ora più buia. Che fare?

1) GUAI A MINIMIZZARE

L’asssedio di Gaza fa aumentare rabbia e proteste in tutto il Continente. È boom antisemiti: +300%. Roma, Parigi, Berlino hanno alzato il livello di allerta. Abbandonata finalmente la strategia dello struzzo. Fa capolino un nuovo rigore, dalle scuole alle moschee.

Addio all’approccio auto-censorio e tollerante. Le comunità islamiche, per definizione e rendiconto delle cronache, non sono immuni dal terrore per la presunta “vigilanza” delle moschee . Ma guai abbassare la guardia. Gli anticorpi della società europea “vanno immediatamente attivati” (suggerimento del politologo e arabista francese Gilles Kepel).

Aggiunge: ”Questo flusso ininterrotto di morte amplificato dalle reti sociali e spesso presentato senza filtri, genera idee di esaltazione- persecuzione che fanno presa sulle menti più deboli. Accade soprattutto in Francia dove vivono 6 milioni di musulmani e 600.000 ebrei. Si, c’è il rischio di una devastante scarica di odio”.

2) GIRO DI VITE CONTRO L’INTEGRALISMO

Deve essere l’impegno delle cancellerie UE per combattere le Hamas d’Europa. Anni di tolleranza UE sulla colpevolizzazione di Israele nelle piazze, attacchi a prof e ricercatori, il nauseabondo proliferare di svastiche, non sono più tollerabili. Le cancellerie d’Europa hanno avviato una lotta a quelle sigle che hanno sfruttato le libertà occidentali per creare l’humus fertile all’attecchire di messaggi di odio.

3) CONTROLLARE IL WEB

Il sentimento di rabbia e rivolta che si sta registrando in queste ore nasce e si sviluppa sul web dove influencer e utenti si saldano in un patto di disconoscimento del diritto penale e civile dei Paesi in cui vivono.

È il caso di ricordare che la sottomissione alla sharia è molto chiara: uccidere gli infedeli, gli apostati e persino i musulmani non salafiti. L’odio si diffonde online e si riversa nelle piazze. L’Europa deve muoversi, servono politica estera e difesa comune. E la protezione delle frontiere esterne. Sennò la UE resta un nano politico esposta ad ogni choc.