Due anni filati (marzo 2020-marzo 2022) belli infarciti di disgrazie, guai, drammi, dolore, paura, morte. L’uno dietro l’altro, l’uno sopra l’altro, mese dopo mese. Senza sosta e intervallo. Maledizione di una qualche divinità? Ostilità e inimicizia astralmente allineate al massimo della nocività per noi umani? La sequenza del peggio è così serrata da indurre a cercare un perché in un altrove, in un altrove da noi. Tentazione tanto praticata quanto ingannevole. Di certo l’oroscopo della sfiga è senza tema di smentita o errore: la guerra in Europa è tornata e ci resterà, nelle sue varie forme, a lungo, il Covid non è sparito anzi il contagio ritorna e sarà il suo terzo anno, l’economia va ad ammalarsi…L’oroscopo della sfiga che incombe, o forse solo il c… l’enorme buona sorte di aver vissuto, finora, la sequenza più fortunata della storia umana. Finita?