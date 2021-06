Oxford College rimuove ritratto Regina Elisabetta, si meritano Meghan

Studenti di un College (per ricchi) di Oxford hanno votato per la rimozione del ritratto della Regina Elisabetta II e hanno ottenuto il ritratto sia stato tolto dalla parete del loro istituto. Rimozione richiesta e motivata così: Elisabetta è immagine compromessa con la Gran Bretagna coloniale e colonialista. Inutile spiegare a questi studenti che il loro trattamento e comprensione della storia si nutre delle stesse categorie concettuali adottate dagli studenti coranici e messe in pratica dai guardiani della purezza dell’Isis.

Filosofia e storia non sembrano alla portata della cosiddetta “cancel culture“. Per carità intergenerazionale diciamo che questi studenti eternizzano e idolatrano il presente. E in fondo per loro c’è una sovrana a misura, sono studenti e cittadini a misura, immagine e somiglianza con Harry e Meghan, con loro condividono il principio e la postura: quella del vittimismo violento che picchia e mena.