ROMA – Non possiamo rassegnarci ad una politica fatta solo di esaltazione dell’incompetenza. Io credo sia un errore enorme. Posso provare a fare Toninelli per un quarto d’ora, ma alla fine non riesco…

Noi abbiamo un’altra storia. La strada per tornare a vincere: è impervia, ma certamente la strada non è quella di trasformare la sinistra in un’imitazione del populismo, non funziona.

Nel caso “Sea Watch” siamo di fronte all’ennesima meschina e triste strategia della tensione. Si è creato un grosso caso, immaginando che porti consensi. Tra la capitana e il capitano la differenza balza agli occhi e vedrete che avrà la meglio la capitana. Fateli sbarcare non solo per ragioni umanitarie ma anche di diritto internazionale. È il diritto internazionale che chiede di farli approdare al porto più sicuro.

Trovo questo governo indegno di una grande democrazia. Invece di lavorare per l’integrazione di quelli già in Italia cerca di trovare occasioni di propaganda. Questo purtroppo lo pagheremo caro. Chi semina esclusione e odio non rende questo Paese più sicuro. Credo che l’Italia sia diventata un Paese in cerca di guai.

[Dall’intervento di Paolo Gentiloni, al “Passaggi Festival” di Fano, per la presentazione del suo libro, “La sfida impopulista”, (Rizzoli)].