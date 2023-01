Papa Francesco, messaggio di Capodanno, Giornata Mondiale della pace: ”Nessuno può salvarsi da solo, ripartire dal Covid -19 per tracciare insieme sentieri di pace”.

Questo il passaggio centrale del messaggio che Papa Francesco ha scritto per la 56esima Giornata Mondiale della pace che la Chiesa celebra puntualmente a Capodanno. Il messaggio è stato diffuso in mattinata dalla Sala Stampa del Vaticano e subito ha fatto il giro del mondo. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella è stato pronto a rispondergli, manifestando la sua totale condivisione.

IL PAPA E L’EREDITÀ LASCIATA DALLA PANDEMIA

Papa Francesco ha tracciato un bilancio della eredità lasciata dalla pandemia, invitando a rileggerla in rapporto alla esperienza della guerra in Ucraina e a tutti gli altri conflitti nel mondo.”Una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte”. Quindi si è addentrato sul Covid che” ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà.

Inoltre , non possiamo dimenticare come la pandemia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di tanti è aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei poveri”.

I RAGGI DI LUCE E IL FLAGELLO DELLA GUERRA

Non sono mancati però quelli che il Santo Padre ha chiamato” raggi di luce”. Cioè il ritorno all’umiltà, un ridimensionamento di certe pretese consumistiche, l’impegno solidale fino all’eroismo di tante persone. “Ma – ha aggiunto il Pontefice, – nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello:un’ulteriore guerra in parte paragonabile al Covid ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli.

PAPA FRANCESCO E LE VITTIME INNOCENTI IN UCRAINA

Francesco ha ricordato che la guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza . Anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali. Che fare , allora? “Mentre per il Covid si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. In questo momento storico si tratta di cambiare il cuore”.

UNA RICORRENZA ISTITUITA NEL 1968

La giornata mondiale della pace è una ricorrenza che cade il 1 gennaio di ogni anno. Scopo della Giornata è dedicare il giorno di capodanno alla riflessione e alla preghiera per la pace.