Giunge notizia, anzi conferma, che non pochi governanti di Regioni abbiano sostenuto con forza di non capire perché scuole riaperte e ristoranti no. Chiedono quindi parità tra ristoranti e scuole. Ristoranti penalizzati in confronto alle scuole, forse il punto più basso di una ignoranza civile tanto tronfia quanto molesta.