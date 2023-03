Rinnovo del passaporto in scadenza o addirittura richiesta di passaporto nuovo, quanto tempo prima mi avvio? Mesi, meglio tre mesi prima che due e quattro meglio di tre. Perché l’appuntamento per via telematica è un miraggio o una tombola, magari un passaporto day dove si va senza appuntamento? Una canonica fila al Commissariato? Per sentirsi domandare se proprio è urgente e comunque non poter replicare con un sacrosanto e più che legittimo, anzi doveroso: “scusi a lei cosa importa se è urgente”? Magari conoscendo qualcuno…Comunque dovendo patire, soffrire o arraffare qualcosa che lo Stato, la Pubblica Amministrazione, in questo specifico il Ministero degli Interni sarebbero tenuti a dare come servizio dovuto. Il passaporto trasformato nei fatti in un piacere, una favore, una concessione che lo Stato ti fa mentre invece sarebbe diritto, qualcosa che non si elargisce, si garantisce. E lo stesso accade per la Cie, la Carta di identità elettronica: attese, appuntamenti dilatati nel tempo, settimane, mesi…

Carenza di personale…

La spiegazione, l’alibi, la litania è costante e comune ad ogni ramo della Pubblica Amministrazione (in realtà ad ogni comparto e angolo della vita pubblica) ed è: carenza di personale. Tutto ciò che succede e soprattutto non succede è perché carenza di personale, l’organico dovrebbe essere di…e invece è della metà di….Segue immancabile: mancano fondi per le indispensabili assunzioni, colpa dei tagli di bilancio. Quindi, se non riesco ad avere una Cie o un passaporto in meno di mesi è colpa, risalendo la catena di spiegazioni, alibi e litanie, della Bce, della Federal Reserve, del capitalismo, della globalizzazione, del turbo liberismo…Mai e poi mai di una Pubblica Amministrazione che dispone già di tutti i dati che torna a chiedermi di dichiarare documentare e non dispone invece del concetto primario per cui io richiedente passaporto o Cie non sono un supplice da accontentare o un postulante da moderare nelle sue irrispettose richieste ma uno che ha diritto ad avere passaporto e Cie e quel che sia.

Il postulante importuno e molesto è invece la Pubblica Amministrazione quando in questo o quel ramo del suo operare, nella sua sub cultura di cosa sia diritto e dovere ci prende per i fondelli due volte. La prima quando per passaporto e Cie e quel che sia ci consegna un attenda e ripassi come la nostra fosse una pretesa. La seconda quando profitta, approfitta proprio, del nostro diritto negato per piazzarci sopra una questa sì pretesa nel migliore dei casi sindacale se non corporativa. Quella della carenza di personale, dateci più fondi per le assunzioni…Una lagna furbetta a cui il cittadino dovrebbe, se adottasse il medesimo abdicare anzi svicolare, replicare con un: non ti pago né tasse né altro per…carenza di personale in azienda, ufficio, famiglia.