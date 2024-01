Pd, occhio al terzetto centrista, sta tramando contro Elly. Chi sono i carbonari del Nazareno? Facile individuarli: Dario Franceschini, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

Tre ex popolari. Tira aria di golpe? Già fatto (corre voce) cene e strategie comuni. Pare addirittura che questa operazione “complottarda” sia già stata ribattezzata “Operazione Schlein, stai serena”. Un dato è certo, c’è un rinnovato feeling tra il leader di Italia Viva e l’ex ministro della Cultura .

L’ex premier Paolo Gentiloni è il convitato di pietra alle cene galeotte; e da Bruxelles vede, provvede e appoggia la strana coppia. A questo punto la domanda è d’obbligo: Franceschini è pronto a mollare la Schlein? Su-Dario è il cacicco di peso. Nel corso dei suoi mandati Franceschini ha promosso e presieduto il Consiglio dei Ministri della Cultura dell’Unione Europea (2014), il G7 Cultura (2017), il G20 Cultura (2021), la riunione dei ministri della Cultura del Consiglio d’Europa (2022).

Può bastare per diagnosticare l’insofferenza del leader della minoranza interna di scuola andreottiana; Dario, è il caso di ricordare,è cresciuto nell’orbita del compaesano Nino Cristofori, il braccio destro del gobbo più dritto d’Italia.

MATTEO RENZI IN AGITAZIONE

L’ex premier fiorentino è molto agitato e ne ha tutta la ragione: tra Europee e Firenze è in gioco la sua sopravvivenza. Di più. Il rottamatore entra in un gioco delicato, può essere decisivo con la sua Italia Viva per la sconfitta del Pd a Firenze.

Dice Pasquale Napolitano: ”Se Renzi conferma il no alla candidata della segretaria , allora il rischio debacle non è poi così impossibile. Alle europee, Elly Schlein si gioca tutto. E per tale ragione vuole metterci la faccia”. Va aggiunto che Renzi ha da poco incassato l’appoggio della lista civetta “Firenze più Verde” che in questi giorni ha saltato il fosso, inguaiando ancor più i dem.

LA MANOVRA PIÙ AMBIZIOSA DEL TRIO

I sospetti aumentano, i maligni parlano, il Transatlantico mormora: il trio Gentiloni-Renzi-Franceschini starebbe preparando una manovra ancor più ambiziosa: il rovesciamento del governo Meloni con una “ Renzata”.

Fiutando la situazione, L’Unità di Sansonetti ha sparato mercoledì 17 in prima pagina una maxi foto di Elly con un titolo sibillino:” Schlein a Bruxelles, biglietto di sola andata?” Nel frattempo è uscito l’ultimo sondaggio della Swg.

Più che una rilevazione è sembrata una sentenza per la segretaria Pd: il 72% degli elettori di Centrosinistra ritiene inopportuna la sua candidatura alle elezioni europee del prossimo giugno. Di più: la maggior parte degli elettori di sinistra non vuole vedere Schlein in lista per le prossime elezioni europee. Punto. Il clima che si respira al Nazareno non è dei migliori ( eufemismo). Dopo i “consigli” del cosiddetto padre nobile del Centrosinistra cioè Romano Prodi, seguito a ruota dal fronte delle donne Pd che non vedono di buon occhio una possibile candidatura da capolista per la segretaria, ecco che è arrivata la stangata degli elettori Dem. Piove sul bagnato.