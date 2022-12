Elly Schlein non molto tempo fa considerava il Pd qualcosa sa sottoporre a punitiva e rieducativa occupazione, animava infatti la campagna detta “Occupy Pd”. Mattia Santori per così dire tessera numero uno del movimento (non longevo nel tempo) delle Sardine giudicava il Pd un “partito tossico”. Ora i breve sequenza Elly Schlein e Mattia Santori del Pd hanno preso la tessera e aspirano e lavorano, non senza fondate speranze, a del Pd prendere il possesso. Arrivano, stanno arrivando i Santori e le Schlein a cingere d’assedio e prendere d’assalto l’ordoliberismo sotto il quale il capitalismo marcia camuffato da liberalismo, democrazia, perfino socialdemocrazia. Arrivano, stanno arrivando a prendersi il Pd ed è quindi tempo di migrare. Altrove dal Pd.