Permacrisis, in effetti dovunque ti giri son guai. Quando non è guerra FOTO ANSA

Due di novembre 2022: da poche ore la Corea del Nord ha lanciato missili fin quasi nelle acque territoriali della Corea del Sud e questa ha risposto cn lancio di missili in direzione opposta. Ci si aspetta che la Corea del Nord faccia a breve una mossa nucleare, insomma faccia esplodere una Bomba. Due di novembre 2022: la massiccia partecipazione dell’Iran al fianco della Russia nella guerra in Ucraina sembra preludere ad un confronto militare diretto tra Iran e Arabia Saudita. Due di novembre 2022: la guerra in Ucraina si fa più dura e feroce e la parola nucleare è ormai usuale negli arsenali di propaganda e minaccia. E questo al netto delle guerre endemiche nell’Africa sub sahariana e delle guerre latenti in Medio Oriente.

Elezioni, la quadra finale

Le elezioni sono valide solo se le vinco io, Trump l’ha insegnato al mondo, Bolsonaro applica la lezione come può. Fanno, faranno, stanno facendo tendenza: è la quadra finale della democrazia. Quadra e soluzione finale.

E la chiamano permacrisis

Cioè crisi permanente. Non tanto e non solo perché non se ne va e permane, quanto perché ovunque ti giri in una crisi resti avvolto. Stiamo erodendo le condizioni di vita della specie sul pianeta. Condizioni materiali e ambientali. Stiamo come specie tornado a dare sfogo e campo ai riti e azioni di guerra. Strutture sociali socialmente instabili accrescono la loro instabilità aumentando disuguaglianze e nella risposta della democrazia le masse popolari non credono più, anzi. La libertà, le libertà, gli elettorati sempre più le considerano lussi e crucci (se non vizi) da ricchi. Il pianeta è pervaso di ampie zone dove montano e comandano teocrazie a vario titolo e in varie forme.

Nella inconsapevolezza ostinata dei più l’intera economia planetaria è poggiata su un cloud finanziario fatto in buona parte della materia delle nuvole. Ci sta cambiando sotto i piedi il clima, ci sta sfuggendo la normalità della pace, eventuali pandemie le aboliamo e cancelliamo per decreto e volontà popolare, le colonne portanti del benessere economico e sociale reggono troppo peso e sono senza manutenzione mentre si invoca e si vota di aggiungere altro, altro, altro peso. Si sono inventati una parola: permacrisis. Per dirci in breve quel che sapevamo e che soprattutto non vogliamo sapere.