Polo Populista, ecco la decrescita infelice: no euro vax immigrati, sì galera

Polo Populista, è nato, ecco di che si tratta: un fronte no euro, no vax, no immigrati, galera [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in quantità industriali. Ormai, registra Giuseppe Turani in questo articolo pubblicato anche su Uomini & Business, la frattura fra Berlusconi e Salvini non è più ricomponibile. Cercheranno di fare un divorzio educato, senza piatti e padelle che volano, ma la rottura è ormai definitiva. Salvini vuole governare subito. Forse pensa che espellendo un po’ di negher, come ministro dell’Interno, triplicherà i voti. Non vuole aspettare le prossime elezioni, che magari non arrivano per un paio d’anni, se non si fa il governo Lega-grillini.

Questo percorso porterà Salvini a essere sempre più vicino e in consonanza con i 5 stelle, che lui lo voglia o no. Ma forse lo vuole. Di fatto, dietro lo schermo di questo ridicolo contratto (pieno di sciocchezze inattuabili) sta nascendo una sorta di Polo Populista. Cioè un fronte no euro, no vax, no immigrati, galera in quantità industriali, ecc.

Questa è la vera novità politica del 19 maggio: la nascita del Polo Populista.

E dall’altra parte che cosa c’è? Per ora il nulla. Un Cavaliere incazzato e preoccupato, che sta cercando di capire che cosa deve fare. E un Pd che si masturba e dice sciocchezze. Tornare fra il popolo, i circoli. E che intanto perde tempo con proposte senza senso: stipendio minimo da mille euro al mese. Evviva.

Chi paga? Ma chi lo sa? Chi se ne frega? Ormai stanno diventando tutti allievi dei grillini.

Lotta alla povertà, cioè distribuzione di denaro pubblico (che non c’è, solo debiti e tanti). Esattamente la strada di Di Maio.

Il Polo Populista, con il suo governo, se lo farà, si schianterà contro la realtà perché non ci sono le risorse per distribuire così tanto denaro alla gente. E non si troverà nessuno che ce lo presti. La storia dei mini-Bot, la mini moneta parallela, altra invenzione del mai tranquillo Borghi è identica ai patacos argentini che hanno mandato in default quel paese. E infatti è la fine che si farà anche noi, se non intervengono prima Mattarella e l’Europa.