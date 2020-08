Presidente Trump, quel che dice non è vero. L’ultima volta che avvenne in Italia… (Foto Ansa)

Presidente Trump, quel che dice non è vero. E il giornalista non mostra un’opinione, non fa opposizione o sostegno e neanche teatro. Mostra le carte e le cifre. Sa di cosa parla, ha studiato, si è informato. Non raccoglie dichiarazioni ma fatti. L’ultima volta che un giornalista in Italia? Mah…