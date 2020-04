Prestiti alle aziende, garantiti dallo Stato. Per ottenere soldi in prestito che altrimenti non si otterrebbero. Bene, ma indebitarsi a costo quasi zero alle aziende non basta e non basterà. Serviranno anche soldi pubblici erogati a fondo perduto. E questi se non ce li dà la Ue, chi ce li dà?