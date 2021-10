Puoi sparare a un nero, ma non ferire i sentimenti di un gay…un comico afroamericano si è permesso questa battuta di amarissima ironia. Ed è stato subito messo all’indice, alla gogna e, se possibile, ai ceppi dal nuovo movimento puritano che monta e intasa e ostruisce la libera vita pubblica negli Usa. Il Puritanesimo intollerante, talebano e…progressista. O sedicente tale.

Il Puritanesimo delle statue abbattute, della storia da purgare. Purgare da Shakespeare, Dante, la musica classica, la letteratura occidentale, il greco, il latino, l’età greco-romana, la filosofia del Rinascimento e anche l’Illuminismo e la rivoluzione e civiltà industriale. Tutto da purgare perché tutto espressione e manufatto del grande stregone maligno che avvelena e inquina il mondo: l’uomo bianco eterosessuale.

L’altro Puritanesimo

Questo nuovo Puritanesimo già divenuto soffocante, che ha già le mani sulla carotide della libertà di pensiero e che ha già espresso voglia di falò di cattivi esempi nei libri, quadri, testi, immagini…Questo nuovo Puritanesimo va a sommarsi negli Usa a quello tradizionale. In una gara a chi sviluppa maggiore ottusità e ferocia. Il Puritanesimo di chi non vi è altro Libro se non la Bibbia (l’eco di non vi è altro Libro se non il Corano in Occidente facciamo finta di non sentirlo). Il Puritanesimo delle Chiese Evangeliche e di certo cattolicesimo americano che porta ad esempio i Texas a legiferare premio-taglia per chi scopre un tentativo di aborto. Il Puritanesimo del non esiste evoluzione e scienza, il mondo ha solo poche migliaia di anni e tutto il resto è eresia. Il Puritanesimo del non insegnate la scienza ai nostri figli, nella scienza c’è il diabolico.

Ed ora, col medesimo intento, assegnandosi la stessa missione di stanare e stangare gli “infedeli” e gli “impuri” ecco il nuovo Puritanesimo, quello che Churchill era un razzista, una macchia della storia dell’uomo bianco e poco smacchia aver sconfitto Hitler. Quello che ogni rapporto o relazione eterosessuale è o sospettabile di intrinseche molestie mentre ogni relazione omosessuale è puro amore. C’è molto, moltissimo da temere, anche da questa parte dell’Atlantico, dal sommarsi oltre oceano dei due Puritanesimi, due maxi onde tra le quali li libera società americana annaspa.