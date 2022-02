Putin, non infondata paura che abbia fatto il passo più lungo della sua gamba. Perché paura? Perché, se così è, se il passo dell’attacco militare all’Ucraina ma in fondo alla sicurezza di tutti i paesi d’Europa è più lungo della potenza militare ed economica a sua disposizione, allora casca Putin. E con Putin casca la Russia. E tutti giù per terra. E non è una filastrocca.