Il No Vax irriducibile non cadrà nella tentazione ma il non vaccinato per pigra incertezza quello sì che cederà, basta indicargli un traguardo e un premio preciso e concreto. In Quebec (Canada) se vuoi acquistare alcol o marijuana (lì a certe condizioni l’uso e la commercializzazioni sono legali) devi esibire un certificato di vaccinazione, insomma devi essere vaccinato se vuoi entrare nei negozi che vendono entrambe le merci. Risultato della misura: vaccinazioni rapidamente moltiplicate per quattro. Da noi cosa potrebbe funzionare altrettanto? Biglietto lotteria? Giorno di vacanza pagata? Pasta e pomodoro solo ai vaccinati? No, incentivi questi mosci o senza senso buttati lì per paradosso. Da noi magari un condonino fiscale solo per vaccinati?