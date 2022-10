Renzulli, il “ma che, davvero?” della Meloni. L’impossibilità di essere seri?

Diteci che non è vero, anche se tutti i giornali e i notiziari e la politica stessa dice che è vero. Diteci che non è vero che la formazione del nuovo governo trova ostacolo e quasi si avvita intorno all’epocale problema di conferire a Licia Renzulli un Ministero adeguato al suo rango e statura. Rango e statura di Licia Renzulli che per Silvio Berlusconi sono entrambi ai massimi, per Giorgia Meloni un po’ meno. Diteci che non è vero che ore e ore e non minuti, cinque al massimo, dell’attenzione e dell’impegno di chi deve formare il governo sono stati dedicati al “caso Renzulli”. Diteci che non è vero che Meloni abbia formulato dentro di sé un gigantesco “ma che, davvero alla Renzulli un Ministero di primo piano?”. Diteci che Giorgia Meloni non abbia sentito la differenza, quasi l’impossibilità di formare quel che giura di voler presiedere: un governo serio.