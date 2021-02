Rifiuti urbani, la Sicilia boccia un impianto a spesa zero: preferiscono mandare i camion nel Nord Europa

Rifiuti urbani, la Sicilia boccia un impianto a spesa zero: preferiscono mandare i camion nel Nord Europaurbani. Senza una sana politica ambientale la Sicilia sarà solo una discarica

all’aperto. Si devono utilizzare le aree industriali dismesse per i termovalorizzatori.

Al contrario, abbiamo letto in queste settimane di una clamorosa bocciatura, da parte della commissione

regionale competente in materia di autorizzazioni ambientali. È quella del progetto

presentato da A2A per la realizzazione, all’interno della centrale di San Filippo del

Mela, di un impianto di “digestione anaerobica” della frazione organica dei rifiuti

urbani.

È davvero difficile, se non impossibile, comprendere la logica con cui la Regione

Sicilia sta pianificando la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nell’isola.

Più impossibile che difficile, perché in realtà non esiste nessuna logica. Ma solo

confusione, ideologia, contraddizioni, assenza di coraggio, dilettantismo.

Tante parole, molte chiacchiere, mai nessun fatto concreto, mai nessun impianto

realizzato. Con la conseguenza che il settore dei rifiuti urbani rimane incentrato su

quelle che rappresentano le opzioni peggiore in materia ambientale. Ossia le

discariche. Discariche, peraltro, in esaurimento e gestite dai soliti pochi ed, ahimè,

noti pseudo imprenditori noti anchealle cronache giudiziarie.

La stessa vergogna da Palermo a Siracusa

Ed è sufficiente farsi un giro per la nostre strade comunali, provinciali, statali, da

Palermo a Siracusa. Per accorgersi di come gli sbandierati incrementi delle

percentuali di raccolta differenziata, in realtà, siano solo un tappeto sopra la

polvere. Perché in Sicilia non abbiamo gli impianti per gestire le frazioni raccolte

separatamente.

E, se facessimo, per esempio, un calcolo di quanto compost di

qualità viene effettivamente prodotto. Dal trattamento dell’umido da raccolta differenziata

negli impianti esistenti. Quello che per intenderci dovrebbe essere utilizzato nei campi agricoli. Ci accorgeremmo che è quasi pari allo zero, con la logica conseguenza che in realtà esso viene poi conferito nelle pubbliche vie o nella migliore delle ipotesi, in discarica.

Ricapitoliamo. In questi tre anni è stata presentata una legge di riforma del settore

che giace nei cassetti dell’Assemblea regionale. Ed è stato predisposto un piano

rifiuti che tutti, hanno ritenuto assolutamente inutile. Tutti, ma proprio tutti, a cominciare dal Ministero dell’Ambiente per finire con la recente pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa,

Manca il coraggio

Inutile perché non ha il coraggio di definire quali impianti

realizzare, quanti impianti realizzare e dove realizzarli. Un piano che si limita a

prevedere percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. Senza porsi

minimamente il problema di come gestire le frazioni raccolte separatamente. Neanche nella remotissima ipotesi in cui poi fossero raggiunte. E senza porsi neppure la domanda di come gestire l’indifferenziato e gli scarti della raccolta differenziata.

E allora si ritorna al solito problema, quello di sempre. L’incapacità di fare scelte, di

decidere, la mancanza di coraggio. Nella realtà per gestire i rifiuti urbani non

bastano le proteste, i convegni, le chiacchiere e neppure la raccolta differenziata.

Ci vogliono gli impianti. E, purtroppo, in Sicilia, impianti per il trattamento dei rifiuti

non ce ne sono.

Però, come se non ci fosse un domani, ci permettiamo di negare l’autorizzazione

per la realizzazione di un sito tecnologicamente all’avanguardia. Finanziato da un

soggetto privato, peraltro di provata capacità tecnica di livello internazionale. Che

non prevede (importantissimo) consumo di nuovo suolo essendo realizzato

all’interno di una zona industriale e di una centrale già esistente.

Un progetto questo, che avvierebbe il recupero e la riconversione di un’area. Un progetto

indispensabile soprattutto se pensiamo di incrementare le bassissime percentuali

di raccolta differenziata della nostra regione. Come si dice nel piano rifiuti redatto.

Ma noi preferiamo continuare ad avvitarci nell’assurdo.

La Regione diffida i Comuni a incrementare la raccolta differenziata, i Comuni

provano ad incrementarla. E là dove riescono non sanno poi dove conferire l’umido

raccolto separatamente. Proprio perché mancano gli impianti.

Nel frattempo, la Regione nega l’autorizzazione a chi vuole realizzare impianti per trattare l’umido in

loco. Processo che, tra l’altro, producendo gas per immetterlo nella rete locale, si

pone nella logica e nel rispetto di quella che oggi viene chiamata economia

circolare.

Aree industriali dismesse

Eppure, in Sicilia, non mancano zone dismesse nelle aree industriali ricche di

utilities, di servizi e di know how. Con personale altamente qualificato. Dove poter

conferire il rifiuto a km zero. Rifiuto che, in questo modo, verrebbe tolto dalle

strade e trasformato in energia, in posti di lavoro, in ricchezza. Piuttosto che

spedito in camion, in navi e di nuovo in camion verso i paesi del nord Europa che

ne traggono vantaggi enormi.

Le zone industriali, oggi sotto utilizzate, del triangolo Augusta, Melilli, Priolo, di

Termini Imerese, di Gela, di Milazzo, con molti impianti e aree in disuso sono

ancora, opportunamente bonificate, ricche di potenzialità da esprimere. Nel pieno

rispetto dell’ambiente e della salute.