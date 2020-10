Ronaldo sorella: pane a chi non ha denti, popolarità a chi non la merita

Ronaldo sorella, al secolo Katia Aveiro. E’ stata diffusa su e per il globo la sua pensata: coronavirus il più grande imbroglio della storia e Ronaldo suo fratello è il messia della verità. Si dice: pane a chi non ha denti. Nel caso, popolarità a chi non la merita.