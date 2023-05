Donne d’Impresa: Chiara Pellegrini, regina del B&B di charme: Una vita sempre in gara Globetrotter non a caso nel 2023, cittadina del mondo per vocazione e per amore, ma anche laureata alla IULM, Università di Comunicazione e Lingue, a pieni voti. Questa è Chiara Pellegrini. Gran bella ragazza, (ha solo 37 anni), tre figlie. Beatrice, primogenita nata a Genova nel 2007, Maria nata nel 2011 a Firenze e Anita, nata nel 2014 a Verona! Una famiglia di ragazze top ma bisogna dire che non tutti saprebbero gestire con tanta nonchalance i molti traslochi che Chiara ha dovuto affrontare e sempre con il suo sorriso rassicurante. Questo, perché ha scelto di essere la moglie del giocatore e ora allenatore Marco Donadel. Il Calcio amministra e accompagna da sempre, infatti, gli impegni ed i programmi di “casa Donadel” di cui lei è la colonna portante. Incredibile – ma vero – Chiara riesce comunque a rimanere arbitra del suo tempo, perfino quando nel 2015 ha dovuto trasferirsi fino a Montreal, in Canada, perché suo marito allora militava nel UC Montreal calcio. Ma prima, tra Genova e poi Firenze, Napoli e Verona, sempre per ragioni calcistiche, con le valigie in mano e le bimbe al collo, Chiara ha sempre saputo coniugare privacy e faccende di casa, non sempre facili da gestire. La sua strategia per il futuro e per non rimanere solo la moglie di, la mamma e la casalinga, l’ha vista impegnata a tutto tondo nell’esercizio di un gruppo di B&B di charme, naturalmente a Firenze, dove tutt’oggi queste strutture costituiscono non più soltanto un hobby, ma una vera e propria professione a cui si è appassionata. Mabelle è il suo brand: Residenza Sassetti e Residenza Gambrinus sono i due palazzi storici da dove prendono i nomi i suoi hotel… quindi Mabelle residenza Gambrinus e Mabelle residenza Sassetti che per la cronaca sono tra i preferiti di tanti stranieri da ogni Paese. La sua conoscenza delle lingue le ha permesso di socializzare con i turisti provenienti da tutto il mondo e il suo amore per l’arte contemporanea ed antica è diventato un divertimento e una cultura che sta trasmettendo anche alle figlie. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione sempre pronta e attiva di nonna Antonella e nonno Edoardo, che da Genova spesso arrivano in aiuto, di corsa e volentieri per alleggerire un pochino le giornate di quest’allegra brigata. Questo il dorato mondo del calcio. Mogli di calciatori che sembrano finte e soltanto “da ammirare”? Non sembrerebbe davvero il suo caso, perché Chiara è veramente molto impegnata a 360° e per una vita, tutt’altro che finta e di apparenza. Giovane, dinamica, ambiziosa il giusto, perché nonostante fosse richiestissima come modella e indossatrice ha sempre preferito una vita più green tant’è vero che sogna, insieme al marito per il futuro, una fattoria nel cuore della Maremma, dove pare stia concentrando i primi sforzi perché tutto ciò si possa concretizzare in una vera realtà in divenire. Per conoscerla meglio e di più le abbiamo chiesto: Il suo futuro e la sua vita nell’impresa del Calcio: quali gli aspetti positivi e quali quelli negativi, a parte i vari traslochi forzati? Direi che gli aspetti sono soprattutto positivi, come, come una vittoria fuori casa, tanto per usare una metafora calcistica. Ci è rimasta naturalmente la passione di viaggiare e, inoltre, abbiamo avuto la possibilità di vivere in città completamente diverse, dove ci siamo sentiti accettati ed accolti come fossimo sempre vissuti in quei luoghi, tanto che ora abbiamo vere amicizie ogni parte del mondo. Le ragazze hanno assorbito questo tipo di cultura e, di conseguenza, sono molto aperte e socievoli e non vedono l’ora di ripartire. Il nostro vivere in posti diversi ha permesso loro di accumulare una serie di esperienze molto formative e ha fatto sì che abbiano imparato ad adattarsi con entusiasmo a nuove culture e lingue. Tre ragazze in famiglia, con lei quattro. Siete tutte sportive? Lo sport è veramente il Vostro sogno del futuro? Lo sport è per noi educazione e disciplina e sia io che mio marito crediamo che possa essere formativo tanto quanto la scuola. Anche per questo, quindi, le nostre giornate sono divise tra i vari centri sportivi della città e i weekend occupati dalle gare. Le nostre ragazze amano davvero tutti gli sport e sono anche molto competitive. Donne senza futuro in Afghanistan e Iran. Cosa si può fare per manifestare loro la nostra solidarietà? Onestamente non è un problema di facile soluzione e non penso che potrà essere risolto in poco tempo. Mi limito però a citare un aforisma di Herbert Marcuse che dice: “L’emancipazione femminile è un fattore decisivo nella costruzione di una vita qualitativamente migliore” e mi permetto di dire che Marcuse diceva questo già nel secolo scorso. Spesso le compagne di atleti famosi sono viste solo come “le mogli di”, con una sorta di semplificazione un po’ anacronistica e se vogliamo sessista. Lei, invece, attraverso la sua attività ha evidenziato il fatto che oltre che vivere con un personaggio pubblico e all’impegno di essere madre c’è anche la voglia e la capacità di mettersi alla prova e di “creare” qualcosa di veramente suo. Un b&b quindi per…? La mia attività’ si chiama Mabelle, e il nome nasce dall’ acronimo delle iniziali delle ragazze M.A.B.+ ELLE che in francese vuol dire Lei. È quindi una denominazione riferita a noi 4 donne della famiglia. Se però lo leggiamo per intero, diventano tre parole che significano “la mia bella”… In realtà questo nome è una dedica che mi ha fatto mio marito. Naturalmente sono molto di più che un bel nome… perché Residenza Sassetti e Residenza Gambrinus cioè le location di Firenze, sede dei nostri B&B rappresentano un grande impegno, che però, nonostante la fatica spero di ampliare. Mi piacerebbe infatti aprire altre strutture oppure realizzare un boutique hotel. Ecco questo è un altro sogno… che tra un trasloco e l’altro mi piacerebbe poter realizzare.