Salvini & Di Maio: rumorosi ma falliranno, vanno da una parte, ma la realtà e il mondo vanno da un’altra parte. “A loro insaputa”. Virginia Raggi non sapeva nulla della via intitolata ad Almirante. Non sapeva nulla[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] delle polizze di Romeo. Non sapeva nulla dello stadio intitolato ai contributi elettorali di Parnasi. Luigi Di Maio non sapeva nulla di Lanzalone che gli scriveva lo Statuto del Movimento e della Raggi che non sapeva nulla. La Lega non sapeva nulla dei 250 mila euro a una onlus vicina alla Lega (…ma poi che fa una onlus vicina alla Lega? I dispetti ai migranti, lo sgambetto ai meridionali? Boh). Grillo e Casaleggio non sapevano nulla di Luca Lanzalone ma cenavano con Lanzalone. Insomma nessuno sapeva nulla. Tutto avveniva a loro insaputa.Diciamo la verità, Scajola in confronto era un dilettante.”

Questo brevissimo post di Carlo Calenda fotografa perfettamente la situazione di oggi: è tutto un rincorrersi di gente che non sapeva, e intanto la baracca frana, ammonisce Giuseppe Turani in questo articolo pubblicato anche su Uomini & Business.

Ma c’è di molto peggio. Domenica scorsa il ministro dell’economia, Giovanni Tria, ha dato un’intervista al “Corriere” nella quale ha gettato nella spazzatura il famoso contratto: tutto quello che c’è scritto lì dentro fa a pugni con la necessità di tenere sotto controllo la finanza pubblica italiana. Via flat tax, via reddito di cittadinanza, via abolizione della riforma Fornero. Sorriso di compatimento per l’idea dei mini-Bot. E così via. Primario è tenere d’occhio il debito pubblico.