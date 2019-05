Alabama, Usa che più Trump non si può, ha nuova legge su aborto. Vietato. Reato anche se gravidanza da stupro e anche incesto. Per medici che praticano aborto fino a 99 anni di galera. Per donne incinte obbligo di Stato a partorire. Differenza col Pakistan a legge islamica? Nessuna, anzi no: mancano le frustate alle donne.