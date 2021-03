Salvini: riaprire tutto che tanto non succede niente. E che verità non distrugga illusione (Foto d’archivio Ansa)

Salvini: riaprire tutto, ovviamente in mitica sicurezza, tanto non succede niente. “Le persone non vogliono ascoltare la verità perché preferiscono non vedere distrutte le loro illusioni”. Citazione da un filosofo di quando Matteo Salvini non c’era. Ma i Salvini sempre ci sono e saranno, son quelli che pretendono coincidenza tra mondo e propri desideri.