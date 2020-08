Sardegna, do you remenber Covid free? (Foto d’archivio Ansa)

Sardegna Covid free era il proclama presuntuoso di una politica tronfia che intimava al resto d’Italia passaporto sanitario per entrare nell’isola. Abuso di propaganda e abuso di movida stanno portando la Sardegna da Covid free che non era a candidata a lockdown che speriamo non sia. Qualcuno ricorda, sa ricordare?