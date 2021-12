Sciopero Cgil-Uil, quanti hanno scioperato? Dal 5 all’ 85%! L’impossibilità di essere seri

Sciopero 16 dicembre, sciopero contro la legge di Bilancio e contro la politica economica del governo, in particolare sciopero contro quel poco di Irpef in meno che il governo ha concentrato sui redditi tra 30 e 40 mila euro lordi, sciopero molto motivato dalla rivendicazione sindacale che l’ultima parola e il diritto di vero siano riconosciuti al sindacato. Quanti hanno scioperato, quanto forte è stato lo sciopero e quindi quanto forti sono le ragioni e le mobilitazioni Cgil e Uil? La risposta alla domanda, fornita da cronache, giornali, sindacati stessi e organizzazioni imprenditoriali è imbarazzante. Imbarazzante per loro tutti e per tutti noi.

Tra il 5 e l’85 per cento

Ma come si può avere un delta, una differenza di calcolo tra cinque e 85 per cento di adesione allo sciopero e quindi di lavoratori assenti? Eppure si può: gli imprenditori stimano sciopero al cinque per cento, i sindacati dicono 85% ha scioperato. Simmetricamente Il Manifesto parla di grande successo e Libero di enorme flop. Una sola è la realtà che può produrre calcoli e conte di adesioni allo sciopero che hanno come risultato sia il cinque che l’ottantacinque per cento: sono entrambi non calcoli e conte ma invenzioni propagandistiche. L’adesione allo sciopero generale che va dal cinque all’ottantacinque per cento segnala solo l’impossibilità generale di essere seri.