Scooter nello zaino, si gonfia come un materassino, sembra un cavalluccio per bambini.

Scooter che porti nello zaino, non è ancora un possibile regalo di Natale, ma mai dire mai. Lo hanno realizzato i giapponesi (ci viene da dire ovviamente i giapponesi ma forse è un dire figlio di un luogo comune che vuole i giapponesi industriose formichine della tecnologia applicata alla vita quotidiana). Dunque, nello zaino c’è lo scooter, lo tiri fuori dallo zaino all’occorrenza ed è sgonfio, quindi lo gonfi come si fa con un materassino al mare, tempo stimato: due minuti.

Cammina 90 minuti a 15 km l’ora

La visione dell’impiegato o studente o negoziante nostrani che di buon mattino si allineano sui marciapiedi a pompare per due minuti filati e dar vita così al proprio scooter risulta difficile da comporre, però mettiamo che…Ecco allora che è pronto, bello gonfiato. Ci puoi fare, dicono, un’ora e mezza di giri in città, tanto dura la ricarica, elettrica ovviamente. Ci puoi andare, dicono, a 15 km l’ora (niente paura, qui da noi si troverà il modo per andarci più forte).

Le ruote sono quattro

Quattro le ruote per la stabilità. Un po’ meno per l’estetica: l’aspetto complessivo del gonfiato più 4 ruote più baricentro basso rimanda a quello del cavalluccio giocattolo per bambini. Lo scooter gonfiabile da zaino dopo i monopattini elettrici? Può anche darsi, chissà. Ci siamo tutti invaghiti dell’alternativo e sostenibile, forse piacerà anche questo.

Bollette a rate (dieci)

Le bollette dell’energia per i primi mesi del 2022 dovrebbero crescere del…60 per cento! Non sarà così perché il governo ci ha messo 3,8 miliardi per assorbire parte dell’aumento dei costi del gas. E comunque chi non ce la facesse a pagare avrà diritto a rateizzare senza oneri aggiuntivi. Che c’entra con lo scooter da zaino giapponese? C’entra perché la cronaca mescola sprazzi di futuro tutto meravigliosamente elettrico e sostenibile col presente in cui disponibilità e costi dell’energia che c’è sono maledettamente insostenibili. A guardar bene, si gonfia un effetto straniamento.