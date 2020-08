Scuole: 28% spazio utilizzato per aule, 100% tempo per pianto (Foto Ansa)

Scuole: 28% spazio edifici utilizzato per aule. Solo 28%? Calcolo documentato e sorprendente fatto da Politecnico Torino e Fondazione Agnelli, gente competente e seria. Quindi spazio da ricavare per aule ci sarebbe. Ma non hanno tempo per pensarci o per fare, il 100% del tempo sono tutti impegnati a piangere miseria di spazio.