Scuole superiori: 44% insufficiente in italiano, 99,9% promosso alla maturità (foto Ansa)

Scuole superiori anno 2021: il 44% degli studenti sottoposti a verifica fattuale (Invalsi) risulta incapace di leggere e scrivere correttamente in italiano(dei docenti non si sa ma su un 20% si può scommettere). Maturità 2021: 99,9% degli esaminandi promossi, con forte crescita dei voti e delle lodi. Un paese che sull’istruzione i prende per i fondelli.