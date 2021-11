Milano e Padova i primi due Comuni che comandano l’uso della mascherina anche all’aperto nei rispettivi centri storici. Altri Comuni seguiranno. Far mettere la mascherina ai vari “popoli della movida” è e sarà al limite dell’impossibile. Ma andare allo shopping natalizio nelle grandi vie commerciali forse si può convincere-spingere la gente a farlo. Shopping natalizio quindi con la mascherina, please. Dentro e fuori il negozio, passeggiando per vetrine in mascherina. Vale in salute più di quanto normalmente non si immagina.