ROMA – È di oggi l’anticipazione di alcuni stralci del libro «Il Cigno nero e il Cavaliere bianco» di Roberto Napoletano, ex direttore del Sole24Ore, in cui tra le varie appare la testimonianza di Romano Prodi in cui l’ex premier afferma “Qualcosa non mi torna nella caduta di Berlusconi…”. Confidenze e dubbi di Prodi sui fatti del 2011 Alzo ancora il telefono e chiamo Romano Prodi, l’unico che ha battuto due volte nelle urne il Cavaliere e che ha un passato da presidente della commissione europea in un momento storico per il vecchio continente.

Mi dice: «Sono di ritorno dagli Emirati, sentirmi salutare all’aeroporto dall’ambasciatore arabo con un bel bunga bunga’ non mi ha fatto piacere. C’è qualcosa, però, che non mi quadra in questo indignarsi collettivo, c’è qualcosa che va oltre il colore e il gossip. La mia sensazione è che questa volta i mercati vogliano far pagare a Berlusconi anche la posizione italiana a favore di Putin, di Gheddafi e della stabilità iraniana. Si tratta di una scelta di campo giusta per tutelare l’interesse nazionale e io la condivido, ma ha scatenato le mire francesi sulla Libia, l’interesse tedesco per la partnership con i russi che ci danneggia, l’insofferenza americana per un’alleanza storica che reputano tradita. Purtroppo è un dato di fatto che, alla fine, l’errore della guerra della Libia lo paghiamo noi… ()

Quello che è certo è che sei anni dopo la caduta di Gheddafi la Libia è nel caos. E ora che l’Isis è alle porte, la paura inizia ad estendersi in tutta Europa. Cosa succederà nei prossimi mesi? Cosa dobbiamo aspettarci dall’avanzata dei miliziani dello Stato Islamico? Quanto sul serio dobbiamo prendere le minacce che sono state fatte continuamente al nostro paese negli scorsi giorni? Sono tutte domande difficili, alle quali non è semplice dare una risposta certa. Chi scrive, però, è riuscito a recuperare una vecchia intervista fatta al Colonnello Gheddafi il 5 marzo 2011 dalla rivista francese Le Journal du Dimanche. Ve ne proponiamo qualche stralcio. Più che altro i passaggi più significativi, quelli che sottolineano come la profezia di Mu’ammar Gheddafi, a distanza di tre anni dalla sua caduta, si sia avverata. Sarebbe curioso, oggi, sentire cosa ne pensano coloro che all’epoca puntarono il dito contro il dittatore libico e tutti coloro che non lo osteggiavano apertamente (un nome a caso: Berlusconi).

Intervista a Mu’ammar Gheddafi, Le Journal du Dimanche – 05.03.2011: