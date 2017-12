ROMA – L’albero di Natale 2017 di Roma, alto 20 metri che arriva dal Trentino, è stato addobbato. Ma non si placano le polemiche dopo l’albero “spennacchiato” dai rami radi in uno stato di salute non proprio entusiasmante preso in giro dalla rete e molto poco apprezzato dai romani, ecco una circolare che lascia a bocca aperto i consiglieri dei municipi romani.

“Visivamente il cedro, una volta decorato, ha effetto simile all’abete”. Questo un passaggio della circolare sotto accusa. Per farla breve il M5S vuole sostituire il tradizionale abete di Natale con dei cedri.

“Se addobbato come si deve – spiegano da M5S – il cedro può sostituire al meglio il più comune e tradizionale abete di Natale”. L’idea di sostituire gli abeti con i cedri è stata proposta dall’assessorato all’Ambiente. E subito ha creato parecchi malumori. A raccontarlo è un consigliere municipale, Anna Vincenzoni del I Municipio “Ma dai? Quando mi è arrivata quella mail non ci volevo credere”. Quello che non riescono a spiegarsi i consiglieri è il motivo di questa scelta. Sicuramente non per ragioni di spending review, visto che i cedri costano almeno il doppio degli abeti. “Posso forse pensare che siano stati regalati, ma è proprio il fatto in sé che a mio giudizio non regge, come se fosse una scelta di serie B per i cittadini di Roma” conclude la Vincenzoni.

Insomma, le tradizioni e il Movimento 5 Stelle pare non vadano di pari passo, già l’anno scorso l’albero di Piazza Venezia era stato fortemente criticato e la sindaca si era giustificata parlando di scelta fatta per non sperperare il denaro pubblico.

Roma è tutta una buca, i mezzi non funzionano, è sommersa dai rifiuti…ma evidentemente l’economia della capitale grava sull’albero di Natale. Anche nelle piccole cose, come questa, si capisce la provincialità di questa città che nulla ha a che vedere con le altre capitali europee.