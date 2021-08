Sindacati scuola tessera da stracciare, parola di prof

Lettera firmata al Corriere della Sera, lettera di una insegnante, lettera che è una lezione di verità e insieme uno scatto di dignità. “Sono felice di insegnare da 33 anni…i sindacati della scuola contro il Green Pass…il no dei sindacati della scuola a seri controlli della preparazione…i sindacati della scuola che non stigmatizzano chi si comporta in modo indegno, che non vietano il secondo lavoro, che contestano i dati Invalsi e prendono per buoni i 100 e lode artificiali…i sindacati della scuola che difendono i diritti di chiunque tranne quelli dei ragazzi di avere una scuola seria e connessa con la realtà. Sindacati della scuola, io straccio la tessera”. C’è una firma, la omettiamo. Per risparmiare, per quel che possiamo, il linciaggio di sociale e lobby nei confronti di una educatrice e del suo coraggio.