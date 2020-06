Togliere i soldi alla polizia: l’idea cretina della sinistra Usa. Che al voto anti Trump non ci va (foto Ansa)

Togliere i soldi alla polizia per punirla di essere razzista. Idea di fresco successo nella sinistra radical in Usa. Idea cretina quanto altre mai: impraticabile e utile solo per perdere la polizia tutta e pure le elezioni. Elezioni? Tanto la sinistra Usa radical a votare anti Trump neanche ci va.