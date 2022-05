Sovrappeso di tutta Europa, cioè la maggioranza (59%). Ossessionati dal bello mangiamo di brutto

Ossessionati dal bello, dal canone del bello fissato in un corpo snello e magro. Infatti palestre a monsoni e non a semplici piogge. E cibi che siano per carità magri e senza grassi. E biologici ci mancherebbe. E creme che asciugano, snelliscono, distendono, aspirano e cancellano ogni forma di ritenzione idrica. E cosmesi che rigenera, pialla, distende. E abiti che dimagrano non solo nella vista. E attrezzi ginnici e semi ginnici da mettersi in casa. E runner in ogni strada in ogni weekend e pure nei giorni feriali…Però nella sostanza ci prendiamo in giro, ci facciamo fessi da soli.

Sovrappeso, sovrappeso perfino la percentuale

In Europa coloro che la bilancia dichiara sovrappeso sono il 59 per cento degli adulti. E’ in sovrappeso anche la percentuale che li conteggia rispetto al resto della popolazione. E i bambini? Promettono peggio: in sovrappeso, già in sovrappeso il 29 per cento dei bambini. Troppo complicato stabilire se è colpa dell’industria alimentare o delle famiglie, del fast food o del junk food, dell’ignoranza o della protervia a tavola e dintorni, dell’alcol o delle merendine. Quel che è pesantissimo e pesantemente certo è che, ossessionati dalla bellezza, mangiamo di brutto, pesantemente di brutto.